【上海專電】滬開展５Ｇ外場綜合測試，實現４Ｋ全景影片即拍即傳

《經濟通通訊社記者楊英傑１０日上海專電》上海市經信委宣布，今天起在虹口北外灘開展

５Ｇ外場綜合測試，測試內容包括即拍即傳４Ｋ高清影片和ＶＲ實際應用。今日下午，測試方在

濱江運作一架搭載了５Ｇ通信技術模組的無人機，並實現了基於５Ｇ網絡傳輸的無人機３６０度

全景４Ｋ高清影片的即拍即傳。

據透露，上海北外灘濱江已率先完成了首個５Ｇ測試站建設和行業應用測試；到２０２０年

，上海將率先完成以５Ｇ為核心的新一代信息基礎設施總體架構。

