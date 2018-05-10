《經濟通通訊社記者楊英傑１０日上海專電》上海市經信委宣布，今天起在虹口北外灘開展
５Ｇ外場綜合測試，測試內容包括即拍即傳４Ｋ高清影片和ＶＲ實際應用。今日下午，測試方在
濱江運作一架搭載了５Ｇ通信技術模組的無人機，並實現了基於５Ｇ網絡傳輸的無人機３６０度
全景４Ｋ高清影片的即拍即傳。
據透露，上海北外灘濱江已率先完成了首個５Ｇ測試站建設和行業應用測試；到２０２０年
，上海將率先完成以５Ｇ為核心的新一代信息基礎設施總體架構。
10/05/2018 16:05
【上海專電】滬開展５Ｇ外場綜合測試，實現４Ｋ全景影片即拍即傳
《經濟通通訊社記者楊英傑１０日上海專電》上海市經信委宣布，今天起在虹口北外灘開展
５Ｇ外場綜合測試，測試內容包括即拍即傳４Ｋ高清影片和ＶＲ實際應用。今日下午，測試方在
濱江運作一架搭載了５Ｇ通信技術模組的無人機，並實現了基於５Ｇ網絡傳輸的無人機３６０度
全景４Ｋ高清影片的即拍即傳。
據透露，上海北外灘濱江已率先完成了首個５Ｇ測試站建設和行業應用測試；到２０２０年
，上海將率先完成以５Ｇ為核心的新一代信息基礎設施總體架構。
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