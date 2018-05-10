【北水炒Ｄ乜】北水回升，流入中海油中石化吉利太保，沽建行中芯

《經濟通通訊社１０日專訊》周四北水回升，淨流入１６﹒６９億元人民幣，較日前增加

６﹒３５億元人民幣，其中北水流入最多的個股為中海油（００８８３）、中石化

（００３８６）、吉利（００１７５）、太保（００２６０１），沽建行（００９３９）、中芯

（００９８１）。

周四主板成交額９３１﹒７億元，較日前增加近１１％；港股通成交額１２６﹒１３億，佔

大市成交１３﹒５４％。

恆指全日升２７３﹒０８點或０﹒８９％，報３０８０９﹒２２點，收復五十天及一百天線

，連升四日，累漲８８２點或２﹒９％



＊油價觸三年半高，北水買海油中石化＊



美國宣布退出伊朗核協議，並恢復制裁伊朗，全球石油供應面臨威脅，刺激油價回升至３年

半高位，中海油升２﹒８１％，北水流入２﹒８２億，為全日最多北水流入的個股；中石化升

１﹒５２％，北水流入２﹒１９億。

吉利跌０﹒７％，獲北水流入２﹒０６億；內險股太保有北水流入，周四淨流入１﹒０７億

。煤價繼續上升，帶動煤炭股持續炒高，神華（０１０８８）從低位連日上升，周五再漲

３﹒４９％，成最大升幅藍籌股，北水淨流入９７６１萬，四日淨流入達４﹒３億。



＊１億北水沽建行，騰訊錄北水沽盤仍升近３％＊



建行續遭北水沽售，周四淨沽盤達１﹒２８億，四日累計淨沽盤１﹒０７億。重磅股騰訊周

四重上大股東配售價（４０５元），全日升２﹒９４％，收報４０６﹒２元，惟北水卻錄輕微沽

盤１１４５萬，四日計仍淨流入７﹒９７億；北水沽中芯國際９４５０萬。

另外，千百度（０１０２８）突獲北水買入１﹒０１億。（ｅｎ）

