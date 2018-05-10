【ＩＰＯ反應】全達電器（１７５０）下限０﹒３元定價，一人一手

《經濟通通訊社１０日專訊》全達電器集團（０１７５０）公布招股結果，以下限每股

０﹒３元定價，其招股價介乎０﹒３元至０﹒３８元，公司淨籌約７５００萬元。股份將於明早

（１１日）於主板上市。

公開發售部分獲超額認購約２２﹒４倍，啟動回撥機制後，公開發售部分比例增至３０％，

一手１萬股中籤率為１００％，而認購２２５０萬股的「頭錘飛」有８張，中籤率為１０％。至

於配售部分則錄輕微超額認購。（ｃｌ）

