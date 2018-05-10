《經濟通通訊社１０日專訊》全達電器集團（０１７５０）公布招股結果，以下限每股
０﹒３元定價，其招股價介乎０﹒３元至０﹒３８元，公司淨籌約７５００萬元。股份將於明早
（１１日）於主板上市。
公開發售部分獲超額認購約２２﹒４倍，啟動回撥機制後，公開發售部分比例增至３０％，
一手１萬股中籤率為１００％，而認購２２５０萬股的「頭錘飛」有８張，中籤率為１０％。至
於配售部分則錄輕微超額認購。（ｃｌ）
10/05/2018 10:00
【ＩＰＯ反應】全達電器（１７５０）下限０﹒３元定價，一人一手
《經濟通通訊社１０日專訊》全達電器集團（０１７５０）公布招股結果，以下限每股
０﹒３元定價，其招股價介乎０﹒３元至０﹒３８元，公司淨籌約７５００萬元。股份將於明早
（１１日）於主板上市。
公開發售部分獲超額認購約２２﹒４倍，啟動回撥機制後，公開發售部分比例增至３０％，
一手１萬股中籤率為１００％，而認購２２５０萬股的「頭錘飛」有８張，中籤率為１０％。至
於配售部分則錄輕微超額認購。（ｃｌ）
|國際動態10/05/2018
馬國大選 總理料保國會議席
|FOCUS09/05/2018
【FOCUS】退出核協議侵侵變身壞蛋掌門 中國或藉機暗渡陳倉
|生財有道09/05/2018
【無人經濟】自助洗衣店 四日開一間
|國際動態09/05/2018
華納音樂沽75% Spotify持股 套31億
|板塊分析08/05/2018
成本回落 需求穩升 火電股浴火重生
|剖析天下08/05/2018
日本經濟處擴張區間 通脹見2%可能性不高
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰