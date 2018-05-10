【夜期時段】即月期指最新３０６４３點，跌３６點，低水１６６點

《經濟通通訊社１０日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０６８０點，升１點，低水

１２９點，最新報３０６４３點，跌３６點，低水１６６點，合約成交１９１８張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２１７１點，跌２點，低水６２點，最新報

１２１５３點，跌２０點，低水８１點，合約成交６０６張。（ｊｎ）

