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即市新聞

10/05/2018 18:01

【夜期時段】即月期指最新３０６４３點，跌３６點，低水１６６點

　　《經濟通通訊社１０日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０６８０點，升１點，低水
１２９點，最新報３０６４３點，跌３６點，低水１６６點，合約成交１９１８張。
　　Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２１７１點，跌２點，低水６２點，最新報
１２１５３點，跌２０點，低水８１點，合約成交６０６張。（ｊｎ）

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