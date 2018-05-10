【企業盈警】奧傳思維（８０９１）料去年度純利跌７０％

《經濟通通訊社１０日專訊》奧傳思維（０８０９１）發盈警，預料截至３月底止年度純利

將按年錄得增長，但相較２０１７財年扣除上市開支前之純利，２０１８財年之純利預期將錄得

大約７０％的顯著跌幅，主要受收益減少、市場推廣開支增加等因素影響。

公司又表示，醫院管理局決定於４月３０日以後停辦所有於公立醫院內展示的廣告服務，公

司將繼續物色及評估市場新機遇。（ｃｈ）

