【新股上市】捷榮（２１１９）暗盤收市升７﹒１至８﹒６％

《經濟通通訊社１０日專訊》捷榮（０２１１９）明日（１１日）掛牌，該股於輝立暗盤交

易場，收報２﹒１５元，較招股價１﹒９８元高８﹒６％。每手２０００股，若不計手續費，每

手賺３４０元。

於耀才證券暗盤交易系統，該股暗盤收報２﹒１２元，高招股價７﹒１％，每手不計手續費

賺２８０元。（ｃｈ）

