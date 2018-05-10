《經濟通通訊社１０日專訊》捷榮（０２１１９）明日（１１日）掛牌，該股於輝立暗盤交
易場，收報２﹒１５元，較招股價１﹒９８元高８﹒６％。每手２０００股，若不計手續費，每
手賺３４０元。
於耀才證券暗盤交易系統，該股暗盤收報２﹒１２元，高招股價７﹒１％，每手不計手續費
賺２８０元。（ｃｈ）
10/05/2018 18:41
【新股上市】捷榮（２１１９）暗盤收市升７﹒１至８﹒６％
《經濟通通訊社１０日專訊》捷榮（０２１１９）明日（１１日）掛牌，該股於輝立暗盤交
易場，收報２﹒１５元，較招股價１﹒９８元高８﹒６％。每手２０００股，若不計手續費，每
手賺３４０元。
於耀才證券暗盤交易系統，該股暗盤收報２﹒１２元，高招股價７﹒１％，每手不計手續費
賺２８０元。（ｃｈ）
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