【地皮截標】啟德地皮明截標，市場估值１７７億至２５４﹒７億元

《經濟通通訊社１０日專訊》有機會問鼎今年首幅地王的啟德１Ｆ區１號地將於明日截標，

地皮屬於近年規模最大的住宅地之一。市場對地皮估值介乎１７７億至２５４﹒７億元，估計樓

面呎價達１﹒３５萬至１﹒８萬元。

美聯測量師行董事林子彬表示，市區地皮需求殷切，而啟德區地皮向來受到發展商垂青，是

次截標的地皮規模龐大，加上鄰近港鐵站，發展潛力優厚。他又指，項目鄰近未來港鐵啟德站，

並且毗鄰利福國際及南豐早前投得的焦點大型商業用地，故此地皮商業部分亦具一定潛力，相信

將吸引大型發展商及組財團垂青，估計地價約為２２６﹒４７億元。

中原測量師行執行董事張競達則估計，該幅地皮呎價將以最近海航售出的３幅區內地皮作指

標，每呎樓面地價估值約１﹒５萬元。他預計住宅最高可建面積約１３４﹒２２萬平方呎，地皮

總值約２０１億元。

天俊測量師行執行董事張楚然就預料，近期多個新盤銷情熱熾，發展商亦會考慮協同效應因

素，相信屆時出價亦比較進取。他預料每呎樓面地價約１﹒４２萬元，總估值則為約

２０１﹒５９億元。

地盤面積約為１７﹒８２萬平方呎，估計可建樓面約為１４１﹒５４萬平方呎，其中約

１０６﹒６萬平方呎作住宅用途，其餘可作商業用途。政府賣地章顯示，買方須在指定可建樓面

面積負責興建安老院和長者日間護理中心及道路連接項目。同時在區內亦須興建地下購物街，而

出口必須連接未來啟德站及鄰近發展地皮。（ｋｙ）

