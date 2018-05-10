【香港政情】七一遊行以維園足球場起步再被拒，民陣擬改至東角道

《經濟通通訊社１０日專訊》民陣申請以維園足球場作為今年七一遊行的起步點，康文署表

示因須租予香港各界慶典委員會舉辦活動，民陣的申請未能接納。

民陣自去年申請失敗後，今年申請再次被拒。其召集人葉志衍指正考慮轉至銅鑼灣東角道舉

行小型集會及作為遊行起步點。他表示，去年在草坪起步時發現該處非理想地點，因為如果下雨

，草地會滿布泥濘，對參加者和設置舞台都不方便。他又質疑，過去十多年，七一遊行都是在足

球場起步，慶委會近兩年才決定在足球場舉辦活動，或存在政治目的。

身兼立法會議員的民陣副召集人區諾軒表示，民陣自去年１２月已向康文署提出申請，而當

時康文署亦保證沒有其他團體提出申請，但在今年４月以慶委會是慈善團體性質為由，優先讓慶

委會使用，而由於慈善團體不可舉辦政治活動，因此民陣不能派慈善團體代表申請租用場地。他

質疑，一個舉辦回歸節目的團體屬慈善性質是荒謬的，批評康文署的慈善團體優先租用場地機制

有漏洞，希望康文署能檢視對慈善團體的定義。區諾軒又指，今年七一遊行的主題暫定為「結束

一黨專政」，估算約１５００人參與，但警方仍未就其組織申請不反對通知書與他們開會。

對於慶委會執行主席鄭耀棠就民陣提出約見商討使用場地的要求，表示「唔知有咩好傾」，

區諾軒批評鄭耀棠此舉正正是製造社會撕裂同矛盾，對其十分失望。（ｃｗ）（ｚｚ）

