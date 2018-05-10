【香港政情】立會以４３票贊成１１票反對，通過今年度財政預算案

《經濟通通訊社１０日專訊》立法會大會今個星期繼續審議２０１８年財政預算案，至今日

下午約５時４５分，大會就條例草案三讀投票。結果以４３票贊成、１１票反對、８票棄權獲得

通過，是５年以來最快獲得通過的一份預算案。

主席梁君彥在表決後宣布休會。（ｃｗ）（ｚｚ）

