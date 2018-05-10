《經濟通通訊社１０日專訊》立法會大會今個星期繼續審議２０１８年財政預算案，至今日
下午約５時４５分，大會就條例草案三讀投票。結果以４３票贊成、１１票反對、８票棄權獲得
通過，是５年以來最快獲得通過的一份預算案。
主席梁君彥在表決後宣布休會。（ｃｗ）（ｚｚ）
10/05/2018 17:48
【香港政情】立會以４３票贊成１１票反對，通過今年度財政預算案
《經濟通通訊社１０日專訊》立法會大會今個星期繼續審議２０１８年財政預算案，至今日
下午約５時４５分，大會就條例草案三讀投票。結果以４３票贊成、１１票反對、８票棄權獲得
通過，是５年以來最快獲得通過的一份預算案。
主席梁君彥在表決後宣布休會。（ｃｗ）（ｚｚ）
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