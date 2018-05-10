《經濟通通訊社１０日專訊》財政司司長陳茂波在立法會三讀通過財政預算案後見記者時表
示，感謝支持預算案的議員，又感謝負責支援的立法會和政府的同事。
他指，今次審議預算案的過程較過去幾年大致順利，議員在審議時指出期望政府可善用盈餘
、發展經濟、改善民生，亦給予了很多實事求是的意見，強調政府在此與議員看法一致，政府下
一步會著手跟進落實預算案的措施。（ｃｗ）（ｚｚ）
10/05/2018 18:08
【香港政情】陳茂波感謝立法會通過預算案，指過程大致順利
《經濟通通訊社１０日專訊》財政司司長陳茂波在立法會三讀通過財政預算案後見記者時表
示，感謝支持預算案的議員，又感謝負責支援的立法會和政府的同事。
他指，今次審議預算案的過程較過去幾年大致順利，議員在審議時指出期望政府可善用盈餘
、發展經濟、改善民生，亦給予了很多實事求是的意見，強調政府在此與議員看法一致，政府下
一步會著手跟進落實預算案的措施。（ｃｗ）（ｚｚ）
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