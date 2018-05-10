【駐京專電】北京集體土地租賃房貸款試點，建行等四銀行方案已定

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》北京公布首批四家銀行試點集體土地租賃

房貸款的具體融資方案。首批試點的４家銀行是國家開發銀行、農業銀行、建設銀行和華夏銀行

，已確定具體融資方案，將向符合銀行評級條件的農村集體經濟組織、與國企合作的聯營公司提

供長期、足額貸款。

此前，住建部、發改委、國土資源部等部委先後聯合印發文件，並在北京、上海等１３個城

市開展利用集體建設用地建設租賃住房試點。

目前，國家開發銀行北京分行、農業銀行北京分行、建設銀行北京分行、華夏銀行等首批４

家銀行確定了具體融資方案。貸款期限最長可達２５年至３０年並可靈活還款，同時還設置寬限

期，寬限期內只還利息不需還本，且建設期內利息可用貸款償還。運營期可根據項目出租率情況

設置靈活的還本付息計劃。

對於貸款利率，則是根據借款人、擔保人及項目情況，在基準利率基礎上綜合確定。國家開

發銀行北京分行融資方案中，貸款利率為基準不高於商業銀行利率。農業銀行北京分行和建設銀

行北京分行是根據借款人、擔保人及項目情況，執行當前人民銀行基準利率或適當上浮。華夏銀

行的貸款利率是對於集體經濟組織，基準利率適當上浮；對於聯營公司，原則上執行基準利率，

可根據項目和資金市場情況適當浮動。建設集體土地租賃房，貸款金額最高可達項目總投資的

８０％。貸款額度方面，各銀行均表示可優先安排足夠額度，保障集體土地建設租賃住房融資需

求。

