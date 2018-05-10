【Ａ股入摩】北上資金４月大手筆買入白馬股

《經濟通通訊社９日專訊》Ａ股將於６月納入ＭＳＣＩ，近一個月來，北上資金出現加速流

入現象。４月北上資金淨流入３８６﹒５億元（人民幣．下同），創下互聯互通開通以來的第二

大單月淨流入額。

據《中國證券報》報道，北上資金買入金額最大的部分是白馬股。滬股通中，買入額最大的

前３隻個股分別為貴州茅台（滬：６００５１９）、中國平安（滬：６０１３１８）和海螺水泥

（滬：６００５８５），淨買入額為３０﹒７３億元、２９﹒０３億元和２７﹒９０億元。深股

通中，買入額最大的前３隻個股分別為五糧液（深：０００８５８）、美的集團

（深：０００３３３）和海康威視（深：００２４１５），淨買入額為２５﹒６４億元、

２４﹒０５億元和１７﹒１６億元，不過格力電器（深：０００６５１）遭遇淨賣出３９﹒４９

億元。

萬聯證券報告認為，資金大幅流入主要有三方面的原因。一是外資操作理念與Ａ股投資者有

較大差異，基本面對股價的影響遠高於風險偏好對股價的影響。白馬股基本面未發生明顯變化，

前期連續下跌後對外資吸引力增加。二是６月Ａ股將納入ＭＳＣＩ，資金流入競速導致短期買入

力量增強。三是連續下跌後Ａ股估值水平下降，上證５０、滬深３００等指數估值水平回到

２６３８點低位，與海外市場相比具備明顯估值優勢。（ｌｃ）

