【禁制中興】澳洲電信公司Ｔｅｌｓｔｒａ將停售中興移動設備

《經濟通通訊社１０日專訊》澳洲電信公司Ｔｅｌｓｔｒａ宣布，繼美國下達禁令阻止中興

通訊（０７６３）（深：００００６３）為澳洲電信生產產品後，公司將停售貼本公司品牌的中

興手機和移動寬帶設備。（ｌｃ）

