【中日韓峰會】易綱會見黑田東彥，雙方就雙邊本幣互換達原則共識

《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行行長易綱在日本東京出席第七次中日韓領導人會議期

間，會見了日本央行行長黑田東彥，雙方就中日央行間合作、雙邊本幣互換等議題交換了意見。

雙方已就雙邊本幣互換達成原則共識，將盡快完成後續工作。（ｋｌ）

