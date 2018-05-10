《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行行長易綱在日本東京出席第七次中日韓領導人會議期
間，會見了日本央行行長黑田東彥，雙方就中日央行間合作、雙邊本幣互換等議題交換了意見。
雙方已就雙邊本幣互換達成原則共識，將盡快完成後續工作。（ｋｌ）
10/05/2018 13:26
【中日韓峰會】易綱會見黑田東彥，雙方就雙邊本幣互換達原則共識
《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行行長易綱在日本東京出席第七次中日韓領導人會議期
間，會見了日本央行行長黑田東彥，雙方就中日央行間合作、雙邊本幣互換等議題交換了意見。
雙方已就雙邊本幣互換達成原則共識，將盡快完成後續工作。（ｋｌ）
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