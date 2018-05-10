《經濟通通訊社１０日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒３７６８，較上個交易日跌
３５點子，連跌４日。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開９２點子，報６﹒３６９２，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒３７８４。（ｓｃ）
10/05/2018 09:50
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升９２點子，報６﹒３６９２
《經濟通通訊社１０日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒３７６８，較上個交易日跌
３５點子，連跌４日。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開９２點子，報６﹒３６９２，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒３７８４。（ｓｃ）
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