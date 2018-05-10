【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升９２點子，報６﹒３６９２

《經濟通通訊社１０日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒３７６８，較上個交易日跌

３５點子，連跌４日。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開９２點子，報６﹒３６９２，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒３７８４。（ｓｃ）

