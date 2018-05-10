【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收漲１７１點子，報６﹒３６１３

《經濟通通訊社１０日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒３６１３，

較上個交易日４時３０分收盤價大漲１７１點子。全日在６﹒３７００至６﹒３５０９之間波動

。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升７９點子，報６﹒３５６７。

今日人民幣兌一美元中間價報６﹒３７６８，較上個交易日跌３５點子，連續第四日下跌。

（ｌｃ）

