【貿易開戰】中鋼協秘書長：美國不斷找麻煩，全行業要團結應對

《經濟通通訊社１０日專訊》中鋼協黨委書記兼秘書長劉振江於鋼鐵行業財務工作座談會上

表示，要密切關注貿易摩擦事態的發展，認真評估可能帶來的直接和間接影響，準備應對預案。

他直言：「美國總是不斷地給我們找麻煩，我們要勇於ＮＯ他，也要找他的痛點。」他又指，要

全行業團結一致，進行認真組織，堅決應對，為國家尊嚴而戰，為正義而戰。（ｅｎ）

