《經濟通通訊社１０日專訊》國家統計局公布，中國４月ＣＰＩ漲１﹒８％，重回「１時代
」，略低預期１﹒９％。
分析指，ＣＰＩ低於３％的官方目標意味著人行幾無加息壓力。（ｃｔ）
10/05/2018 09:31
【聚焦數據】中國４月ＣＰＩ漲１﹒８％重回「１時代」，略低預期
《經濟通通訊社１０日專訊》國家統計局公布，中國４月ＣＰＩ漲１﹒８％，重回「１時代
」，略低預期１﹒９％。
分析指，ＣＰＩ低於３％的官方目標意味著人行幾無加息壓力。（ｃｔ）
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