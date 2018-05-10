【擴大開放】中證監：摩通申請設外商投資證券公司，擬持股５１％

《經濟通通訊社１０日專訊》中證監新聞發言人高莉表示，摩根大通旗下Ｊ﹒Ｐ﹒Ｍｏｒｇ

ａｎ Ｂｒｏｋｉｎｇ（Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ）Ｌｉｍｉｔｅｄ等向中證監提交了設立外商投資

證券公司的申請材料。

Ｊ﹒Ｐ﹒Ｍｏｒｇａｎ Ｂｒｏｋｉｎｇ（Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ）Ｌｉｍｉｔｅｄ擬持股

５１％。證監會將依法、合規、高效地做好相關審核工作。（ｂｉ）

