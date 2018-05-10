【超人退休】李嘉誠：退休之後仍有好多工作要做

《經濟通通訊社９日專訊》長和系主席李嘉誠將於今日股東會後正式退休，他今早乘坐駕出

門時向傳媒表示，退休之後有好多工作要做，如李嘉誠基金會工作。他透露，今日舉行完股東會

後會見傳媒。他又對長子李澤鉅接捧有信心。（ｃｙ）

