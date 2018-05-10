《經濟通通訊社１０日專訊》長和系主席李嘉誠最後一次出席長和系股東會，明日開始正式
榮休，轉做公司資深顧問，李嘉誠於長和（００００１）股東會表示，希望李澤鉅上任後，要盡
力為股東爭取好成績，正正當當，對得住社會。
他本人過去２０年都有增持公司股份，現時長和及長實（０１１１３）有很多計劃進行，只
會買入股票，不會賣出。假若將來要賣出股份，都要考慮全體股東利益。（ｋｙ）
10/05/2018 13:17
【超人退休】李嘉誠：只會買入股票，不會賣出
《經濟通通訊社１０日專訊》長和系主席李嘉誠最後一次出席長和系股東會，明日開始正式
榮休，轉做公司資深顧問，李嘉誠於長和（００００１）股東會表示，希望李澤鉅上任後，要盡
力為股東爭取好成績，正正當當，對得住社會。
他本人過去２０年都有增持公司股份，現時長和及長實（０１１１３）有很多計劃進行，只
會買入股票，不會賣出。假若將來要賣出股份，都要考慮全體股東利益。（ｋｙ）
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