【超人退休】李嘉誠：只會買入股票，不會賣出

《經濟通通訊社１０日專訊》長和系主席李嘉誠最後一次出席長和系股東會，明日開始正式

榮休，轉做公司資深顧問，李嘉誠於長和（００００１）股東會表示，希望李澤鉅上任後，要盡

力為股東爭取好成績，正正當當，對得住社會。

他本人過去２０年都有增持公司股份，現時長和及長實（０１１１３）有很多計劃進行，只

會買入股票，不會賣出。假若將來要賣出股份，都要考慮全體股東利益。（ｋｙ）

