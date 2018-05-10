【超人退休】李嘉誠：下月加息機會大，籲不要炒樓需量力而為

《經濟通通訊社１０日專訊》長和系主席李嘉誠最後一次出席公司股東會。於長實

（０１１１３）股東會上，有股東問到李嘉誠估計美國加息的機會有多大？李嘉誠指，下月美國

加息的機會非常大，全球亦開始加息。他呼籲予小股東如果買樓自住不要緊，但不要炒樓，因現

時香港樓價接近全世界最貴，需要小心，並呼籲小股東量力而為。（ｊｎ）

