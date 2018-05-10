《經濟通通訊社１０日專訊》長和系主席李嘉誠今日最後一次出席公司股東會。長實（０１
１１３）股東會內有小股東問到長和系的公司會否投資高科技業務？
李嘉誠表示，不敢做高科技業務，因為冒險性很強，需要量力而為。現時很多高科技業務都
是主要透過李嘉誠基金會投資，基金會是１００％的慈善機構，亦是他「第三個兒子」，再加上
基金會投資的高科技業務是小量金額，並獲利不少。
他透露，新業務的投資成功率７５％，失敗率亦不低為２５％。（ｊｎ）
10/05/2018 15:43
【超人退休】李嘉誠：主力透過基金會投資高科技，成功率７５％
《經濟通通訊社１０日專訊》長和系主席李嘉誠今日最後一次出席公司股東會。長實（０１
１１３）股東會內有小股東問到長和系的公司會否投資高科技業務？
李嘉誠表示，不敢做高科技業務，因為冒險性很強，需要量力而為。現時很多高科技業務都
是主要透過李嘉誠基金會投資，基金會是１００％的慈善機構，亦是他「第三個兒子」，再加上
基金會投資的高科技業務是小量金額，並獲利不少。
他透露，新業務的投資成功率７５％，失敗率亦不低為２５％。（ｊｎ）
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