【超人退休】李嘉誠：９９﹒９９％不減持公司股份

《經濟通通訊社１０日專訊》長和系主席李嘉誠最後一次出席股東會。李嘉誠於長實

（０１１１３）股東會上表示，自己的地位和小股東是一樣的，對公司未來有信心，未來

９９﹒９９％機會只買公司的股票，不賣股票。

另外有小股東問到明年李嘉誠會否繼續出席股東會？他明年如常照樣上班，但不希望搶走未

來管理層焦點。

會內亦有股東問如果未來公司決策與大仔李澤鉅不同，將會如何解決？李嘉誠笑言，以前每

年收取薪金５０００元做很多事，現在收取５０００元做少很多事，未來會根據個人經驗及判斷

為大仔提供意見，因此不擔心。

有小股東問到李嘉誠只收取每年５０００元報酬是否覺得公平？

李嘉誠笑言，很感激股東留意到這個情況，他由１２歲開始工作，５０年代創業，長實於

１９７２年以３元上市，當時的宗旨是一定要愛自己的股東，股東的利益為第一位。

他不拿人工及花紅，全心希望公司的股東開心，並建立好名譽，４６年以來最差的時候要私

人掏荷包，公司情況好轉後才買車及聘請護衛。現時於長江附屬公司和記（未合併前）每年收取

５萬元酬勞亦交回長江，最後只是領取每年５０００元的收入。他很幸運地有股東的愛護及支持

，並笑言「其實最低工資就是我」。

李嘉誠又指，不可以叫繼任者承接他的做法，即是不收工資及花紅。集團所有一分一毫的錢

都是正當收入，不會令社會及股東被人批評，而今日亦可以有所交代，他希望這間公司將來可以

繼續行這條路。（ｊｎ）

