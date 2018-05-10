【超人退休】李嘉誠：明日照回公司，不捨得大家，贊成公私營合作

《經濟通通訊社１０日專訊》長和系主席李嘉誠早前宣布退休，並於今日最後一次主持股東

會。

對於土地供應專責小組就土地選項展開公眾諮詢，當中包括被受爭議的公私營合作發展農地

，李嘉誠於股東會後向在場記者表示贊成方案，並稱希望能夠解決大部分港人的居住問題，尤其

需要居住於公屋的人士。

但被問到旗下長實（０１１１３）樓盤能否賣得更便宜時，他則回應若果樓盤賣得太便宜，

股東會不滿意。隨著市場預期美國加息步伐或加快，李嘉誠亦相信美國在短時間內將會加息。

另外，他又指，即使在退休後，亦不代表不會看到大家，他會將精神投放於基金會工作，明

日（１１日）亦會照回到寫字樓工作。



＊李嘉誠：過去多年來未曾有股東向他投訴＊



對於最後一次出席股東會，他指，對股東及傳媒都感到不捨，並提到過去４６年來已舉辦多

個股東會，與股東感覺頗為親密，過去多年來亦未曾有任何股東向他作出投訴。

李氏續指，自己由公司上市時已經以股東利益為首，因為當時自己所私人擁有的公司上市

，希望建立良好名譽，因此即使有保薦人建議長江以最少１３元上市，他亦堅持以３元上市，並

且於４６年都未曾取得薪金及花紅，每年只取５０００元。

李嘉誠又重申，認為自己「對得住」股東，希望能令股東高高興興，又相信自公司上市以來

持有公司股票的股東，回報能達到５０００倍（包股息再投資），「算對股東有交待」。

他再被問及是否對兒子李澤鉅接棒有信心時，回應指，「相信Ｖｉｃｔｏｒ做得好」，因兒

子已跟隨自己工作逾３０年。（ｋｙ）

