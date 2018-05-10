【本港樓市】代理：百大屋苑平均實呎萬元或以下全數絕跡

《經濟通通訊社１０日專訊》美聯物業（０１２００）表示，樓價持續攀升，以百大屋苑計

，平均實用呎價為１萬元或以下的屋苑已全數絕跡。

美聯選取去年交投較活躍的１００個屋苑，以今年３月份土地註冊處註冊個案計算，當時實

用呎價萬元或以下屋苑仍有嘉湖山莊及豫豐花園２個；惟該兩個屋苑於４月份已升破萬元水平，

嘉湖山莊錄約１０１９５元，豫豐花園則約１０５６３元。隨著這兩個屋苑升破萬元關口後，該

百大屋苑中，平均實用呎價萬元或以下屋苑數目亦終告消失。



＊首三名最高價物業，分別為貝沙灣、寶翠園及嘉亨灣＊



美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，若以去年同期相比，該１００個屋苑中，去年４月份實用

呎價萬元或以下仍有１０個，於一年後已全數消失。與此同時，逾１萬元至１﹒５萬元屋苑數目

按年亦顯著減少，由去年４月７１個大跌至上月５２個，按年跌幅約２６﹒８％；反之，平均實

呎逾１﹒５萬元屋苑按年大升逾１﹒５倍，相關屋苑數目由去年４月份１９個大幅增加至今年４

月的４８個。

此百大屋苑中，４月份平均實用呎價最高的首三名悉數屬港島區物業，分別為貝沙灣、寶翠

園及嘉亨灣，當中貝沙灣平均實用呎價高達３﹒８萬多元，而寶翠園及嘉亨灣則逾２﹒３萬元；

至於呎價最低的首３個則是新界區的豪景花園、嘉湖山莊及荃威花園，介乎約１００４８元至約

１０４４３元。（ｃｙ）

