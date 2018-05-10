【企業盈警】福晟國際（００６２７）料年度虧損大幅增加

《經濟通通訊社１０日專訊》福晟國際（００６２７）發盈警，預期截至２０１８年３月３

１日止年度虧損按年大幅增加，主要歸因於新上市申請的反收購所產生商譽出現一次性減值；及

確認於２０１７年１２月１日所發行可換股債券之衍生工具部分所產生公平值虧損。

公司預期六月刊發業績。（ｇｌ）

