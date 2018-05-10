《經濟通通訊社１０日專訊》ＩＤＧ能源（００６５０）發盈喜，料截至２０１８年３月３
１日止年度虧轉盈，主要由於期內原油價格回升，導致收益增加以及毛利為正；對上游油氣資產
進行投資而獲得的投資收益，該筆投資收益為公司向Ｓｔｏｎｅｈｏｌｄ Ｅｎｅｒｇｙ提供定
期貸款而產生的利息收入，後者持有美國Ｅａｇｌｅ Ｆｏｒｄ核心區域的非常規油氣上游資產
；及上一財年因反向收購交易而造成金額重大的一次性名義上市費用及相關交易成本，
２０１７財年則不再適用。（ｇｌ）
10/05/2018 09:00
【企業盈喜】ＩＤＧ能源（６５０）料年度虧轉盈，油價回升利好
《經濟通通訊社１０日專訊》ＩＤＧ能源（００６５０）發盈喜，料截至２０１８年３月３
１日止年度虧轉盈，主要由於期內原油價格回升，導致收益增加以及毛利為正；對上游油氣資產
進行投資而獲得的投資收益，該筆投資收益為公司向Ｓｔｏｎｅｈｏｌｄ Ｅｎｅｒｇｙ提供定
期貸款而產生的利息收入，後者持有美國Ｅａｇｌｅ Ｆｏｒｄ核心區域的非常規油氣上游資產
；及上一財年因反向收購交易而造成金額重大的一次性名義上市費用及相關交易成本，
２０１７財年則不再適用。（ｇｌ）
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