  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/05/2018 09:00

【企業盈喜】ＩＤＧ能源（６５０）料年度虧轉盈，油價回升利好

　　《經濟通通訊社１０日專訊》ＩＤＧ能源（００６５０）發盈喜，料截至２０１８年３月３
１日止年度虧轉盈，主要由於期內原油價格回升，導致收益增加以及毛利為正；對上游油氣資產
進行投資而獲得的投資收益，該筆投資收益為公司向Ｓｔｏｎｅｈｏｌｄ　Ｅｎｅｒｇｙ提供定
期貸款而產生的利息收入，後者持有美國Ｅａｇｌｅ　Ｆｏｒｄ核心區域的非常規油氣上游資產
；及上一財年因反向收購交易而造成金額重大的一次性名義上市費用及相關交易成本，
２０１７財年則不再適用。（ｇｌ）

返回新聞主頁

最新專題
More
國際動態10/05/2018
馬國大選 總理料保國會議席
FOCUS09/05/2018
【FOCUS】退出核協議侵侵變身壞蛋掌門 中國或藉機暗渡陳倉
生財有道09/05/2018
【無人經濟】自助洗衣店 四日開一間
國際動態09/05/2018
華納音樂沽75% Spotify持股 套31億
板塊分析08/05/2018
成本回落 需求穩升 火電股浴火重生
剖析天下08/05/2018
日本經濟處擴張區間　通脹見2%可能性不高
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
暢所欲妍 ． 屈穎妍
寫給黃絲的幾句話 69
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
【害人不淺】財仔廣告，比港獨還要毒
言歸政傳 ． Jenny Yin
一地兩檢極速審議完 OK！You Win！ 26
論盡中港台 ． 岑逸飛
許智峯事件與女性主義 17
星座命理
【你總是心太軟？】吵架後，只要哄一哄便沒事的3個星座！
小薯茶水間
【報稅2018】綠色炸彈來襲！你不能不知的報稅大小事 2
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
貿戰以外 1
足球俱樂部 ． 主教練
二線發威 利記羅馬有驚喜 陣容老化 拜仁巴塞要換血
玄來更精彩 ． 黃美雲
辨別社交活躍型 有助請人冧客 3
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
零卡路里代糖是救星？最新研究：同樣損害血管、引發糖尿病 3
我要退休 ． 羅國森、曾智華
私人年金食三代
健康大晒
【是日「祛濕」宜食】一招判斷是否濕氣過重！中醫話你知食咩最好 4
辦公室政治 ． 潘少權
進攻型的同事著數啲?
廣告背後 ． 袁靜
【母親節快樂】沒有媽媽的母親節，一樣過得很有愛！ 4
雷鳴天下 ． 雷鼎鳴
土地大辯論的幾個問題 9
時事要聞
黃牛炒燶飛 五月天演唱會57折求售
What's On
【甜入心扉】討好女王的味蕾！ 8款母親節蛋糕Good Pick 1
陶冬天下 ． 陶冬
美元匯率氣勢如虹　新興債券疲憊不堪
抵玩自助遊
$7000 泰老邊境自駕遊
國金與投資 ． 曾廣標
油價會重上100美元嗎？
暢所欲妍 ． 屈穎妍
在黑洞發現新大陸 446
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
【將帥無能累死三軍】330億元死貨賣唔出，H&M究竟發生了甚麼？ 4
言歸政傳 ． Jenny Yin
許智峯小學雞搶手機驚動警察叔叔　形象清袋無眼睇！ 112
有種生活
【溫柔的死別】不再冷冰冰！90後喪禮策劃師打造暖心告別禮 5
國金與投資 ． 曾廣標
特朗普單挑中俄？ 70
小薯茶水間
【好工不如好老細！】5點幫你認清Leader和Boss的分別 5
健康解「迷」
【真的是平民燕窩？】要留神！常吃桃膠易增腎臟負擔！ 4
Member Zone
經濟通攝影記者張嘉奇於《前線‧焦點 2017》新聞攝影比賽獲得季軍
樓市點評 ． 汪敦敬
【樓價會跌嗎？】買樓不買樓？等，是永不回報的「沉沒成本」 9
政是有心 ． 余君雋
搶電話道歉了事 許智峯自曝其短 29
香港街頭美食
【覓食坑口】11款必試人氣掃街美食攻略！爆漿芝士雞扒＋黃金炸一字雞翼 2
Bella vita 美好生活 ． 葉子僑 Bella
【美容篇】凍齡童顏的秘密竟然是跑步？ 5
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
【護心最強十字花科蔬菜】營養師教你3招 釋放有益營養素 3
健康Video
【營養師教煮】豆腐三部曲！第三式素甜薯漢堡＋解答豆製品與痛風的疑惑 2
星座命理
【巾幗不讓鬚眉】誰說女人不可有職場野心！
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
中美貿戰今周定音？ 7
What's On
【白鞋的心碎史】遍尋洗鞋攻略！總結5招清潔白鞋的秘訣 3
陶冬天下 ． 陶冬
特朗普救中國？ 3
鬆一鬆 ． 通通
【心理測驗】從「擠牙膏」的習慣，一秒看出你的性格！ 2
第一桶金 ． 方元
投資若保守 銀行股穩中求勝
產品簡介

【etnet x Yahoo香港】股神巴菲特即睇即答贏獎賞

經濟通攝影記者張嘉奇於《前線‧焦點 2017》新聞攝影比賽獲得季軍

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊