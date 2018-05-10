【貿易開戰】傳福特等汽車中國通關遭延遲，寶馬奔馳或受影響

《經濟通通訊社１０日專訊》外電消息指，福特和林肯品牌汽車於中國海關通關遭延遲，中

國官員要求進行額外的技術檢查。據悉，寶馬等其他美國出產汽車品牌亦受影響，有關情況於兩

周前已開始發生。

福特駐上海發言人回應外電指正密切關注港口情況；寶馬發言人則指截至上周其美產汽車未

有出現通關遭延遲的情況；戴姆勒發言人指正密切關注中美貿易戰的談判進展。中國海關方面未

有回應外電查詢。（ｇｌ）

