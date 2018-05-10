【北水炒Ｄ乜】北水回落，再流入騰訊舜宇神華，沽潤地建行平保

《經濟通通訊社１０日專訊》北水周三淨流入１０﹒３４億元人民幣，較周二回落

２４﹒７８億元人民幣，北水流入最多的個股為騰訊（００７００）、舜宇（０２３８２）、中

石油（００８５７）、神華（０１０８８）；沽盤最多為潤地（０１１０９）、融創

（０１９１８）、平保（０２３１８）、建行（００９３９）。

周三主板成交８４２﹒８０億元，較前交易日減少１８﹒３％，又失千億關；港股通成交額

１０４﹒５１億元，佔大市成交１２﹒４％。

恆指全日升１３３﹒３３點或０﹒４４％，收報３０５３６﹒１４點，收復廿天線。



＊再有４億北水流入騰訊，企穩３９０元關＊



重磅股騰訊再獲４﹒０１億北水流入，支撐騰訊周三股價企穩３９０元關口，該股全日升

１﹒０２％，收報３９４﹒６元，三日計北水淨流入８﹒０８億；舜宇再獲２﹒０９億北水流入

，兩日計淨流入３﹒２２億；神華獲北水淨流入１﹒２６億，三日累計淨流入３﹒３２億。



＊美退出伊朗核協議三桶油造好，１﹒６億北水買中石油＊



美國總統特朗普宣布將退出伊朗核協議，油價於亞洲時段急升，「三桶油」全日領漲藍籌，

中石油漲４﹒３９％報５﹒９５元，為全日表現最佳藍籌，北水淨流入１﹒６２億；中石化

（００３８６）升２﹒２１％，但北水沽出６０１３萬獲利。



＊融創擬回購半成股份作獎勵員工之用，北水沽售１億獲利＊



融創擬回購５％公司總股本作獎勵員工薪酬體系之用，融創全日升２﹒１７％，惟北水沽

９９７３萬獲利；潤地北水沽１﹒３６億。

另外，建行北水沽８６６２萬；平保北水沽９４７８萬，三日計淨流入２１２２萬。

（ｅｎ）

