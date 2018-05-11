《經濟通通訊社１１日專訊》環球大通（０８０６３）發盈警，預期將於截至３月３１日止
三個月，錄得不少於７００萬元公司擁有人應佔虧損，而去年同期為錄得虧損４３４﹒６萬元。
主要由於：金融服務業務的員工成本及其他開支增加，及應佔一間合資企業的虧損所致。
公司將於下周一（１４日）公佈未經審核第一季度業績。（ａｌ）
11/05/2018 09:07
【企業盈警】環球大通（０８０６３）預期首季虧損擴大至７００萬
《經濟通通訊社１１日專訊》環球大通（０８０６３）發盈警，預期將於截至３月３１日止
三個月，錄得不少於７００萬元公司擁有人應佔虧損，而去年同期為錄得虧損４３４﹒６萬元。
主要由於：金融服務業務的員工成本及其他開支增加，及應佔一間合資企業的虧損所致。
公司將於下周一（１４日）公佈未經審核第一季度業績。（ａｌ）
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