【企業盈警】環球大通（０８０６３）預期首季虧損擴大至７００萬

《經濟通通訊社１１日專訊》環球大通（０８０６３）發盈警，預期將於截至３月３１日止

三個月，錄得不少於７００萬元公司擁有人應佔虧損，而去年同期為錄得虧損４３４﹒６萬元。

主要由於：金融服務業務的員工成本及其他開支增加，及應佔一間合資企業的虧損所致。

公司將於下周一（１４日）公佈未經審核第一季度業績。（ａｌ）

