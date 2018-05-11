【企業盈警】譽滿（０８２１２）料首三季錄得虧損，受累呆賬撥備

《經濟通通訊社１１日專訊》譽滿（０８２１２）宣布，預期截至２０１８年３月３１日止

九個月將錄得顯著虧損。主要由於呆賬撥備約２２００萬港元；及投資基金之減值虧損約１５４

０萬港元所致。

公司５月１５日刊發業績。（ｆｆ）

