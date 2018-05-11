《經濟通通訊社１１日專訊》譽滿（０８２１２）宣布，預期截至２０１８年３月３１日止
九個月將錄得顯著虧損。主要由於呆賬撥備約２２００萬港元；及投資基金之減值虧損約１５４
０萬港元所致。
公司５月１５日刊發業績。（ｆｆ）
11/05/2018 08:56
【企業盈警】譽滿（０８２１２）料首三季錄得虧損，受累呆賬撥備
《經濟通通訊社１１日專訊》譽滿（０８２１２）宣布，預期截至２０１８年３月３１日止
九個月將錄得顯著虧損。主要由於呆賬撥備約２２００萬港元；及投資基金之減值虧損約１５４
０萬港元所致。
公司５月１５日刊發業績。（ｆｆ）
|國際動態11/05/2018
【大馬變天】92歲馬哈蒂爾復辟 國陣60年統治結束
|生財有道10/05/2018
【超人退休】李嘉誠：售中環中心所得款項另有投資 料收入增一倍
|生財有道10/05/2018
【超人退休】李嘉誠：下月加息機會大 籲不要炒樓需量力而為
|生財有道10/05/2018
【超人退休】李嘉誠：只會買入股票 不會賣出
|國際動態10/05/2018
馬國大選 總理料保國會議席
|FOCUS09/05/2018
【FOCUS】退出核協議侵侵變身壞蛋掌門 中國或藉機暗渡陳倉
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰