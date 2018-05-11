【大灣區】東亞（００２３）：等待規劃出台，將研究加大區內業務

《經濟通通訊社１１日專訊》東亞銀行（０００２３）副行政總裁李民斌出席股東會後表示

，正等待大灣區整體規劃出台，集團在前海已有投資，看好大灣區發展前景。現時東亞在廣東省

及深圳有約３０個網點，會研究加大大灣區內的業務，但要視乎人流及資金流等因素。

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