《經濟通通訊社１１日專訊》東亞銀行（０００２３）副行政總裁李民斌出席股東會後表示
，正等待大灣區整體規劃出台，集團在前海已有投資，看好大灣區發展前景。現時東亞在廣東省
及深圳有約３０個網點，會研究加大大灣區內的業務，但要視乎人流及資金流等因素。
（ｃｈ）
11/05/2018 12:11
【大灣區】東亞（００２３）：等待規劃出台，將研究加大區內業務
《經濟通通訊社１１日專訊》東亞銀行（０００２３）副行政總裁李民斌出席股東會後表示
，正等待大灣區整體規劃出台，集團在前海已有投資，看好大灣區發展前景。現時東亞在廣東省
及深圳有約３０個網點，會研究加大大灣區內的業務，但要視乎人流及資金流等因素。
（ｃｈ）
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