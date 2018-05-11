【駐京專電】中證監：集中打擊通過互聯網等發表證券期貨虛假信息

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》中國證監會新聞發言人高莉在例行發布會

表示，近日，中證監稽查部門集中部署了２０１８年專項執法行動第一批案件，集中打擊通過互

聯網、自媒體肆意發表證券期貨虛假信息，充當股市「黑嘴」並從中牟利等嚴重擾亂資本市場信

息傳播秩序的違法行為。

她表示，當前，借助市場熱點及相關信息傳播效應，依託互聯網移動通訊終端等現代科技手

段，證券期貨虛假信息呈現內容繁多、傳播迅速、影響惡劣的特徵，嚴重誤導投資者。一些不法

機構和人員編造傳播虛假信息影響相關證券期貨價格，甚至操縱市場牟取非法收益，嚴重破壞市

場功能，擾亂市場秩序，誘發市場風險針對上述態勢，為有效防範化解市場風險，中證監稽查部

門會同輿情監測和市場監察等相關單位和部門，強化信息與交易聯動分析，集中部署了８宗典型

案件。

主要表現為，一是通過微信、微博等新媒體發布文章，編造傳播虛假消息，擾亂證券期貨市

場秩序的行為。二是通過股吧等網絡平台編造傳播不真實不準確不完整的信息誤導投資者，影響

證券期貨交易價格或交易量，伺機進行反向交易謀取相關利益，涉嫌蠱惑交易的行為。三是網絡

大Ｖ提前買入股票，通過微博密集推薦股票後集中賣出獲利，涉嫌「搶帽子」交易的的行為。

她稱，目前案件查辦工作已經全面展開。下一步，中證監將持續加強證券期貨信息傳播和異

常交易監控力度，進一步密切加強與廣電、工信、網信部門以及公安機關的執法協作，堅決打擊

嚴重擾亂資本市場信息傳播秩序的各類違法行為，促進資本市場健康穩定發展。

