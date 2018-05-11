【駐京專電】中證監：去年滬深兩市上市公司淨利同比增１９％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》中國證監會新聞發言人高莉在例行發布會

表示，截至２０１８年４月底，除＊ＳＴ華澤等９家公司外，滬深兩市３５２２家上市公司披露

了２０１７年年報，整體淨利潤保持增長態勢，虧損面減少，各板塊增速有別。

２０１７年滬深兩市上市公司營收共計３９﹒２５萬億元（人民幣．下同），同比增長

１８﹒８％，淨利潤３﹒３６萬億元，同比增長１９﹒１％。盈虧結構看，虧損面６﹒３％，同

比下降０﹒６２個百分點。

實體經濟業績整體改善向好，非金融類上市公司營收總額３２﹒９萬億元，同比增長２１％

，增速同比上升１０﹒４０個百分點，淨利潤同比增長３３﹒８７％。經濟結構持續優化，供給

側改革深入推進，２０１７年煤炭鋼鐵行業新增產能進一步壓縮。

同時，新經濟新動能進一步集聚，戰略新興產業上市公司實現淨利潤３９４６﹒２億元，同

比增長２１％，延續快速增長態勢。在細分領域，高端裝備、生物產業淨利潤增長居前；進一步

細分看，新材料、新能源、新一代信息技術，淨利潤增長居前。獨角獸概念板塊上市公司淨利潤

同比增長５７﹒８％。四新企業增長速度不斷加快。上下游產業進一步分化。上遊行業高速增長

，採礦業淨利潤同比增長逾１００％。

此外，上市公司還積極服務國家戰略，通過進出口貿易、工程建設、產業並購等多種方式為

「一帶一路」經濟發展提供了支持。

