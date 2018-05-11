《經濟通通訊社記者楊英傑１１日上海專電》由《經濟通》主辦的「２０１８年經濟通財經
峰會」今日下午在上海舉行，瑞信大中華區私人銀行副主席陶冬在答問環節上，被問到如何解決
中國貨幣發行過快的問題，陶冬指，全球貨幣發行始終要回到均衡點，中國需要尋求可行辦法，
因等待其他國家大規模印鈔票或者降低Ｍ２增速皆不可行，所以只有向下調整匯率這一條路走。
陶冬表示，若中國去槓桿到達一定程度，經濟增長面臨壓力，人行便需要印鈔票製造資金寬
鬆環境，提升資本充足率，所以人民幣中期貶值的可能性不能忽視。
11/05/2018 17:05
【經濟通財經峰會】陶冬：人民幣中期貶值的可能性不能忽視
《經濟通通訊社記者楊英傑１１日上海專電》由《經濟通》主辦的「２０１８年經濟通財經
峰會」今日下午在上海舉行，瑞信大中華區私人銀行副主席陶冬在答問環節上，被問到如何解決
中國貨幣發行過快的問題，陶冬指，全球貨幣發行始終要回到均衡點，中國需要尋求可行辦法，
因等待其他國家大規模印鈔票或者降低Ｍ２增速皆不可行，所以只有向下調整匯率這一條路走。
陶冬表示，若中國去槓桿到達一定程度，經濟增長面臨壓力，人行便需要印鈔票製造資金寬
鬆環境，提升資本充足率，所以人民幣中期貶值的可能性不能忽視。
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