【經濟通財經峰會】陶冬：人民幣中期貶值的可能性不能忽視

《經濟通通訊社記者楊英傑１１日上海專電》由《經濟通》主辦的「２０１８年經濟通財經

峰會」今日下午在上海舉行，瑞信大中華區私人銀行副主席陶冬在答問環節上，被問到如何解決

中國貨幣發行過快的問題，陶冬指，全球貨幣發行始終要回到均衡點，中國需要尋求可行辦法，

因等待其他國家大規模印鈔票或者降低Ｍ２增速皆不可行，所以只有向下調整匯率這一條路走。

陶冬表示，若中國去槓桿到達一定程度，經濟增長面臨壓力，人行便需要印鈔票製造資金寬

鬆環境，提升資本充足率，所以人民幣中期貶值的可能性不能忽視。

