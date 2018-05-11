【經濟通財經峰會】陶冬：香港最大風險來自地產

《經濟通通訊社記者楊英傑１１日上海專電》由《經濟通》主辦的「２０１８年經濟通財經

峰會」今日下午在上海舉行，瑞信大中華區私人銀行副主席陶冬被問到香港匯率問題時表示，不

擔心港匯風險，因近期見到香港監管機構改變思路，金管局出手購入港元穩定聯繫匯率。

陶冬反而指出香港經濟風險來自房地產，他認為內地資金來港大量炒樓，導致香港樓價與內

地樓價有正向聯繫。他擔心一旦內地樓市崩盤，香港樓市將面臨更大的向下調整，因香港採用聯

繫匯率，無法以「匯率逃生門」減低樓價大跌對本港經濟的打擊。

