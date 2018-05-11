【北水炒Ｄ乜】北水錄淨沽盤１億本周首現，沽平保工行，買吉利

《經濟通通訊社１１日專訊》周五北水淨沽盤１﹒０５億元人民幣，為本周首度錄得淨沽出

，其中北水沽售額最多為平保（０２３１８）、工行（０１３９８）、農行（０１２８８）、建

行（００９３９），流入最多的個股為吉利（００１７５）。

周五主板成交９９９﹒３６億元，較日前增加７﹒３％；港股通成交額１２５﹒１億，佔大

市成交１２﹒５２％。

恆指全日升３１２﹒８４點或１﹒０２％，報３１１２２﹒０６點。港股連升五日，累漲

１１９５點或４％。



＊傳富豪汽車最快今年上市，吉利急漲北水買逾２億＊



市場消息指，吉利母企旗下的瑞典富豪汽車（Ｖｏｌｖｏ）最快可能今年內於本港和瑞典兩

地上市，目標估值為１６０億至３００億美元。吉利全日漲３﹒７４％為全日升幅最大藍籌，北

水再流入２﹒４億，兩日合計淨流入４﹒４６億。



＊北水再沽中資金融股，平保單日淨沽盤３﹒３億＊



南下資金再度沽售中資金融股，內險股平保周五淨沽盤錄３﹒３４億，為當日北水淨沽盤最

多個股。

內銀股方面，建行遭北水沽１﹒３６億，全周合計淨沽盤２﹒４３億；北水沽工行１﹒８３

億，沽農行１﹒２７億。

另外，騰訊（００７００）周五遭北水沽７２４７萬，但全周合計仍淨流入７﹒２５億，為

一周北水流入最多個股。（ｅｎ）

