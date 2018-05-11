  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/05/2018 17:50

【北水炒Ｄ乜】北水錄淨沽盤１億本周首現，沽平保工行，買吉利

　　《經濟通通訊社１１日專訊》周五北水淨沽盤１﹒０５億元人民幣，為本周首度錄得淨沽出
，其中北水沽售額最多為平保（０２３１８）、工行（０１３９８）、農行（０１２８８）、建
行（００９３９），流入最多的個股為吉利（００１７５）。
　　周五主板成交９９９﹒３６億元，較日前增加７﹒３％；港股通成交額１２５﹒１億，佔大
市成交１２﹒５２％。
　　恆指全日升３１２﹒８４點或１﹒０２％，報３１１２２﹒０６點。港股連升五日，累漲
１１９５點或４％。
　
＊傳富豪汽車最快今年上市，吉利急漲北水買逾２億＊

　　市場消息指，吉利母企旗下的瑞典富豪汽車（Ｖｏｌｖｏ）最快可能今年內於本港和瑞典兩
地上市，目標估值為１６０億至３００億美元。吉利全日漲３﹒７４％為全日升幅最大藍籌，北
水再流入２﹒４億，兩日合計淨流入４﹒４６億。
　
＊北水再沽中資金融股，平保單日淨沽盤３﹒３億＊

　　南下資金再度沽售中資金融股，內險股平保周五淨沽盤錄３﹒３４億，為當日北水淨沽盤最
多個股。
　　內銀股方面，建行遭北水沽１﹒３６億，全周合計淨沽盤２﹒４３億；北水沽工行１﹒８３
億，沽農行１﹒２７億。
　　另外，騰訊（００７００）周五遭北水沽７２４７萬，但全周合計仍淨流入７﹒２５億，為
一周北水流入最多個股。（ｅｎ）

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道11/05/2018
【經濟通財經峰會】陶冬：香港最大風險來自地產
生財有道11/05/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－中芯】站在大國的肩上 前路不一定易行
國際動態11/05/2018
【大馬變天】92歲馬哈蒂爾復辟 國陣60年統治結束
生財有道10/05/2018
【超人退休】李嘉誠：售中環中心所得款項另有投資 料收入增一倍
生財有道10/05/2018
【超人退休】李嘉誠：下月加息機會大 籲不要炒樓需量力而為
生財有道10/05/2018
【超人退休】李嘉誠：冀李澤鉅上任後盡力爭取好成績 對得住社會
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet x Yahoo香港】股神巴菲特即睇即答贏獎賞

經濟通攝影記者張嘉奇於《前線‧焦點 2017》新聞攝影比賽獲得季軍

【DIVA Channel】賞睇《當祈禱落幕時》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN