【港匯弱勢】港元拆息全線下跌，三個月息１９連升斷纜

《經濟通通訊社１１日專訊》港元拆息今日全線走低，與供樓按息相關的一個月拆息連跌８

天，定盤報１﹒０４６０７厘，而三個月亦由昨天的１﹒７５１７９厘降跌至今日的

１﹒７４５７１厘，為４月１２日以來首次下跌，亦標誌著三個月息中止１９連升。

財資巿場公會數字顯示，隔夜息跌穿０﹒１厘，低見０﹒０９６４４厘，而兩個月拆息跌至

１﹒４３３９４厘，六個月息和一年期拆息分別降至１﹒８８２５厘和２﹒２９４６４厘。

據彭博報價系統顯示，港匯今日在７﹒８４９２－７﹒８４９８之間上落，最新報

７﹒８４９５厘。（ｃｌ）

