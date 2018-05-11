《經濟通通訊社１１日專訊》港元拆息今日全線走低，與供樓按息相關的一個月拆息連跌８
天，定盤報１﹒０４６０７厘，而三個月亦由昨天的１﹒７５１７９厘降跌至今日的
１﹒７４５７１厘，為４月１２日以來首次下跌，亦標誌著三個月息中止１９連升。
財資巿場公會數字顯示，隔夜息跌穿０﹒１厘，低見０﹒０９６４４厘，而兩個月拆息跌至
１﹒４３３９４厘，六個月息和一年期拆息分別降至１﹒８８２５厘和２﹒２９４６４厘。
據彭博報價系統顯示，港匯今日在７﹒８４９２－７﹒８４９８之間上落，最新報
７﹒８４９５厘。（ｃｌ）
11/05/2018 11:33
【港匯弱勢】港元拆息全線下跌，三個月息１９連升斷纜
《經濟通通訊社１１日專訊》港元拆息今日全線走低，與供樓按息相關的一個月拆息連跌８
天，定盤報１﹒０４６０７厘，而三個月亦由昨天的１﹒７５１７９厘降跌至今日的
１﹒７４５７１厘，為４月１２日以來首次下跌，亦標誌著三個月息中止１９連升。
財資巿場公會數字顯示，隔夜息跌穿０﹒１厘，低見０﹒０９６４４厘，而兩個月拆息跌至
１﹒４３３９４厘，六個月息和一年期拆息分別降至１﹒８８２５厘和２﹒２９４６４厘。
據彭博報價系統顯示，港匯今日在７﹒８４９２－７﹒８４９８之間上落，最新報
７﹒８４９５厘。（ｃｌ）
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