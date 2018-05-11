【本港樓市】美聯樓價指數按周再升０﹒４９％

《經濟通通訊社１１日專訊》美聯公布，美聯樓價指數最新（５月２日至５月８日）報

１６８﹒７２點，按周再升約０﹒４９％，樓價續破頂；指數較四星期前升約１﹒０９％；年內

迄今則累升約７﹒４４％。

美聯指，值得留意的是最新數字大致反映兩周前（４月１８日至４月２４日）簽臨時買賣合

約的交投，縱使當時正值金管局連番承接港元沽盤，並導致銀行結餘減少，惟樓價未見受壓，並

持續向上。

美聯樓價指數按周續破頂，新界區成主要動力。「美聯新界樓價指數」最新報１５８﹒１８

點，按周升約０﹒８％。（ｃｌ）

