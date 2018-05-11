《經濟通通訊社１１日專訊》美聯公布，美聯樓價指數最新（５月２日至５月８日）報
１６８﹒７２點，按周再升約０﹒４９％，樓價續破頂；指數較四星期前升約１﹒０９％；年內
迄今則累升約７﹒４４％。
美聯指，值得留意的是最新數字大致反映兩周前（４月１８日至４月２４日）簽臨時買賣合
約的交投，縱使當時正值金管局連番承接港元沽盤，並導致銀行結餘減少，惟樓價未見受壓，並
持續向上。
美聯樓價指數按周續破頂，新界區成主要動力。「美聯新界樓價指數」最新報１５８﹒１８
點，按周升約０﹒８％。（ｃｌ）
11/05/2018 16:30
【本港樓市】美聯樓價指數按周再升０﹒４９％
《經濟通通訊社１１日專訊》美聯公布，美聯樓價指數最新（５月２日至５月８日）報
１６８﹒７２點，按周再升約０﹒４９％，樓價續破頂；指數較四星期前升約１﹒０９％；年內
迄今則累升約７﹒４４％。
美聯指，值得留意的是最新數字大致反映兩周前（４月１８日至４月２４日）簽臨時買賣合
約的交投，縱使當時正值金管局連番承接港元沽盤，並導致銀行結餘減少，惟樓價未見受壓，並
持續向上。
美聯樓價指數按周續破頂，新界區成主要動力。「美聯新界樓價指數」最新報１５８﹒１８
點，按周升約０﹒８％。（ｃｌ）
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