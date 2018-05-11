《經濟通通訊社１１日專訊》據路透報價系統，港匯自傍晚接近６時，數度觸及７﹒８５弱
方兌換水平，續創３３年新低，但仍然有銀行願意以７﹒８５買港元，暫未需金管局入市。港匯
於本周三歐洲交易時段開始頻繁觸及７﹒８５水平。
自４月１２日港匯首次觸及７﹒８５弱方兌換保證，金管局入市買港元沽美元，至今共有
５１３億港元資金流走。自金管局進行操作，三個月港元拆息累升５７點子，一個月拆息亦累升
２６點子，惟三個月拆息連升１９日後，今日首現回落。（ｃｈ）
11/05/2018 18:26
【港匯弱勢】港匯於路透報價系統數度觸及７﹒８５，金管局未入市
《經濟通通訊社１１日專訊》據路透報價系統，港匯自傍晚接近６時，數度觸及７﹒８５弱
方兌換水平，續創３３年新低，但仍然有銀行願意以７﹒８５買港元，暫未需金管局入市。港匯
於本周三歐洲交易時段開始頻繁觸及７﹒８５水平。
自４月１２日港匯首次觸及７﹒８５弱方兌換保證，金管局入市買港元沽美元，至今共有
５１３億港元資金流走。自金管局進行操作，三個月港元拆息累升５７點子，一個月拆息亦累升
２６點子，惟三個月拆息連升１９日後，今日首現回落。（ｃｈ）
|生財有道11/05/2018
【經濟通財經峰會】陶冬：香港最大風險來自地產
|生財有道11/05/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－中芯】站在大國的肩上 前路不一定易行
|國際動態11/05/2018
【大馬變天】92歲馬哈蒂爾復辟 國陣60年統治結束
|生財有道10/05/2018
【超人退休】李嘉誠：售中環中心所得款項另有投資 料收入增一倍
|生財有道10/05/2018
【超人退休】李嘉誠：下月加息機會大 籲不要炒樓需量力而為
|生財有道10/05/2018
【超人退休】李嘉誠：冀李澤鉅上任後盡力爭取好成績 對得住社會
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰