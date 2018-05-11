【港匯弱勢】港匯於路透報價系統數度觸及７﹒８５，金管局未入市

《經濟通通訊社１１日專訊》據路透報價系統，港匯自傍晚接近６時，數度觸及７﹒８５弱

方兌換水平，續創３３年新低，但仍然有銀行願意以７﹒８５買港元，暫未需金管局入市。港匯

於本周三歐洲交易時段開始頻繁觸及７﹒８５水平。

自４月１２日港匯首次觸及７﹒８５弱方兌換保證，金管局入市買港元沽美元，至今共有

５１３億港元資金流走。自金管局進行操作，三個月港元拆息累升５７點子，一個月拆息亦累升

２６點子，惟三個月拆息連升１９日後，今日首現回落。（ｃｈ）

