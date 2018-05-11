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即市新聞

11/05/2018 17:41

【夜期時段】即月期指最新報３１０８７點，跌７點，低水３５點

　　《經濟通通訊社１１日專訊》即月期指在夜期時段開市報３１０８３點，跌１１點，低水
３９點，最新報３１０８７點，跌７點，低水３５點，合約成交１５９５張。
　　Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２３３３點，升４點，低水１２點，最新
１２３２２點，跌７點，低水２３點，合約成交６４８張。（ｃｈ）

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