【夜期時段】即月期指最新報３１０８７點，跌７點，低水３５點

《經濟通通訊社１１日專訊》即月期指在夜期時段開市報３１０８３點，跌１１點，低水

３９點，最新報３１０８７點，跌７點，低水３５點，合約成交１５９５張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２３３３點，升４點，低水１２點，最新

１２３２２點，跌７點，低水２３點，合約成交６４８張。（ｃｈ）

