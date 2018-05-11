《經濟通通訊社１１日專訊》東盈控股（０２１１３）發盈警，預料截至３月底止年度收益
及純利按年大幅減少，主要由於年內所獲授的合約數量及確認的合約收益減少。此外，若干項目
的勞工開支、材料成本及分包費上漲有損毛利率。（ｃｈ）
11/05/2018 17:28
【企業盈警】東盈控股（２１１３）料去年度收益及純利大幅減少
《經濟通通訊社１１日專訊》東盈控股（０２１１３）發盈警，預料截至３月底止年度收益
及純利按年大幅減少，主要由於年內所獲授的合約數量及確認的合約收益減少。此外，若干項目
的勞工開支、材料成本及分包費上漲有損毛利率。（ｃｈ）
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