【企業盈警】東盈控股（２１１３）料去年度收益及純利大幅減少

《經濟通通訊社１１日專訊》東盈控股（０２１１３）發盈警，預料截至３月底止年度收益

及純利按年大幅減少，主要由於年內所獲授的合約數量及確認的合約收益減少。此外，若干項目

的勞工開支、材料成本及分包費上漲有損毛利率。（ｃｈ）

