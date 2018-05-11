《經濟通通訊社１１日專訊》美高域（０１９８５）發盈警，預料若果不計入上市開支，截
至今年３月底止年度淨溢利將按年減少２４％，主要由於來自運輸業以及銀行及金融業之資訊科
技基建解決方案服務產生之收益減少，以及為維持上市地位產生行政費用所致。（ｃｈ）
11/05/2018 17:09
【企業盈警】美高域（１９８５）料去年度淨溢利減少２４％
《經濟通通訊社１１日專訊》美高域（０１９８５）發盈警，預料若果不計入上市開支，截
至今年３月底止年度淨溢利將按年減少２４％，主要由於來自運輸業以及銀行及金融業之資訊科
技基建解決方案服務產生之收益減少，以及為維持上市地位產生行政費用所致。（ｃｈ）
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