【企業盈警】美高域（１９８５）料去年度淨溢利減少２４％

《經濟通通訊社１１日專訊》美高域（０１９８５）發盈警，預料若果不計入上市開支，截

至今年３月底止年度淨溢利將按年減少２４％，主要由於來自運輸業以及銀行及金融業之資訊科

技基建解決方案服務產生之收益減少，以及為維持上市地位產生行政費用所致。（ｃｈ）

