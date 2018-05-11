【企業盈警】景福集團（２８０）料全年虧損將大幅減少

《經濟通通訊社１１日專訊》景福集團（００２８０）發出盈警，預期於截至２０１８年３

月３１日止年度錄得的虧損將較前一年度錄得的虧損大幅減少。該虧損減少主要由於本年度內集

團的零售業務有所改善及租金支出下降。

公司指，全年業績將於下月底前公布。（ｄｌ）

