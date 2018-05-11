【香港政情】吳文遠披露廉署受查人身份資料，違防止賄賂條例罪成

《經濟通通訊社１１日專訊》社民連主席吳文遠因於電台及社交媒體等渠道，透露民政事務

局常任秘書長馮程淑儀正被廉署調查。他去年４月被廉署拘捕，被控３項「披露受調查人身分等

資料的罪行」。案件今日在東區法院裁決，吳文遠被判全部罪名成立。（ｃｗ）（ｚｚ）

