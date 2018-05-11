《經濟通通訊社１１日專訊》社民連主席吳文遠因於電台及社交媒體等渠道，透露民政事務
局常任秘書長馮程淑儀正被廉署調查。他去年４月被廉署拘捕，被控３項「披露受調查人身分等
資料的罪行」。案件今日在東區法院裁決，吳文遠被判全部罪名成立。（ｃｗ）（ｚｚ）
11/05/2018 10:34
【香港政情】吳文遠披露廉署受查人身份資料，違防止賄賂條例罪成
《經濟通通訊社１１日專訊》社民連主席吳文遠因於電台及社交媒體等渠道，透露民政事務
局常任秘書長馮程淑儀正被廉署調查。他去年４月被廉署拘捕，被控３項「披露受調查人身分等
資料的罪行」。案件今日在東區法院裁決，吳文遠被判全部罪名成立。（ｃｗ）（ｚｚ）
|國際動態11/05/2018
【大馬變天】92歲馬哈蒂爾復辟 國陣60年統治結束
|生財有道10/05/2018
【超人退休】李嘉誠：售中環中心所得款項另有投資 料收入增一倍
|生財有道10/05/2018
【超人退休】李嘉誠：下月加息機會大 籲不要炒樓需量力而為
|生財有道10/05/2018
【超人退休】李嘉誠：冀李澤鉅上任後盡力爭取好成績 對得住社會
|國際動態10/05/2018
馬國大選 總理料保國會議席
|FOCUS09/05/2018
【FOCUS】退出核協議侵侵變身壞蛋掌門 中國或藉機暗渡陳倉
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰