【香港政情】梁頌恆游蕙禎等非法集結罪成，獲准保釋等候下月判刑

《經濟通通訊社１１日專訊》青年新政梁頌恆和游蕙禎，與３名前議員助理及義工楊禮康、

鍾雪瑩及張子龍，涉衝擊立法會會議室，各被控一項參與非法集結，及一項企圖強行進入的交替

控罪。

案件今日在九龍城裁判法院宣判，５人罪名成立。裁判官將案件押後至６月４日判刑，將取

第三被告社會服務令報告。５名被告均獲准以原有條件繼續保釋。（ｃｗ）（ｚｚ）

