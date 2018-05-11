《經濟通通訊社１１日專訊》青年新政梁頌恆和游蕙禎，與３名前議員助理及義工楊禮康、
鍾雪瑩及張子龍，涉衝擊立法會會議室，各被控一項參與非法集結，及一項企圖強行進入的交替
控罪。
案件今日在九龍城裁判法院宣判，５人罪名成立。裁判官將案件押後至６月４日判刑，將取
第三被告社會服務令報告。５名被告均獲准以原有條件繼續保釋。（ｃｗ）（ｚｚ）
11/05/2018 13:03
【香港政情】梁頌恆游蕙禎等非法集結罪成，獲准保釋等候下月判刑
《經濟通通訊社１１日專訊》青年新政梁頌恆和游蕙禎，與３名前議員助理及義工楊禮康、
鍾雪瑩及張子龍，涉衝擊立法會會議室，各被控一項參與非法集結，及一項企圖強行進入的交替
控罪。
案件今日在九龍城裁判法院宣判，５人罪名成立。裁判官將案件押後至６月４日判刑，將取
第三被告社會服務令報告。５名被告均獲准以原有條件繼續保釋。（ｃｗ）（ｚｚ）
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