【香港政情】林鄭：違基本法是否符合選區議會資格，大家心中有數

《經濟通通訊社１１日專訊》有報道指，區議會的參選資格應與立法會看齊，參選人亦要簽

署聲明表明擁護基本法。正在四川訪問的行政長官林鄭月娥回應指，特區政府歡迎不同政見人士

參選，而區議會與立法會都是政治體制一部分，若有人違反《基本法》、不尊重「一國兩制」，

這類人士是否符合參選資格，「我想大家都心中有數」。

林鄭月娥又強調，區議會的選舉方法都是依法辦事。（ｃｗ）（ｚｚ）

