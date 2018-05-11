【上海專電】滬警：網上平台誇大場外個股期權收益，存較大風險

《經濟通通訊社記者楊英傑１１日上海專電》上海市公安局經濟犯罪偵查總隊在官方微博上

表示，近期有些互聯網平台通過網站、微信公眾號等招攬客戶，為投資者提供場外個股期權交易

服務，但在宣傳時片面強調甚至誇大個股期權的收益，弱化投資風險，提醒投資者如通過該些平

台參與場外個股期權交易，存在較大的風險。

經偵總隊指出，代理個股期權業務需相關金融業務資格，投資者要小心避免上當受騙。

