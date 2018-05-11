【禁制中興】中興要求穩定員工情緒，因進入解決美國禁令關鍵期

《經濟通通訊社１１日專訊》據外電報道，中興通訊（００７６３）（深：００００６３）

發送給資深員工的電郵指，未來兩周是解決美國切斷其零組件供應問題的關鍵期，要求管理層穩

定員工情緒。

中興通訊此前發公告稱，受禁令影響，公司主要經營活動已無法進行，又指目前現金充足，

在合法合規下堅守商業信用，並稱積極與美國政府相關部門溝通，調整或取消禁令，推動事情向

好的方向發展。（ｂｉ）

